Нетаньягу попередив Трампа про удар по керівництву ХАМАС у Катарі, - Axios
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 9 вересня попередив президента США Дональда Трампа про намір завдати удару по столиці Катару Досі, де перебувало керівництво ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За словами ізраїльських чиновників, Нетаньягу повідомив Трампу, що Ізраїль планує атакувати лідерів ХАМАС у Катарі за майже годину до того, як відбувся удар.
"Трамп знав про удар до запуску ракет. Спочатку відбулася дискусія на політичному рівні між Нетаньяху і Трампом, а потім - через військові канали. Трамп не сказав "ні", - розповів Axios ізраїльський високопосадовець.
Інший співрозмовник видання повідомив, що США були повідомлені про удар "задовго до цього" на політичному рівні.
"Якби Трамп хотів це зупинити, він міг би це зробити. На практиці він цього не зробив", - додав він.
Ізраїльські чиновники зазначили, що Ізраїль відкликав би удар по Катару, якби президент США виступив проти.
Удар Ізраїлю по керівництву ХАМАС в Катарі
Нагадаємо, 9 вересня армія оборони Ізраїлю спільно з контррозвідкою завдала авіаційного удару по Досі.
У ЦАХАЛ заявили, що метою операції було знищення високопоставлених представників угруповання ХАМАС, які безпосередньо брали участь в організації нападів 7 жовтня 2023 року, а також координували подальші бойові дії проти Ізраїлю.
При цьому важливо відзначити, що днями прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що лідери ХАМАС в Катарі залишаються живими, підкресливши необхідність їх ліквідувати.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп був поінформований про плани Ізраїлю та нібито схвалив проведення удару.
Однак сам Трамп заявив, що рішення про удар Ізраїлю по Катару приймав не він, а Нетаньягу.