Нетаньягу попередив Трампа про удар по керівництву ХАМАС у Катарі, - Axios

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 9 вересня попередив президента США Дональда Трампа про намір завдати удару по столиці Катару Досі, де перебувало керівництво ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами ізраїльських чиновників, Нетаньягу повідомив Трампу, що Ізраїль планує атакувати лідерів ХАМАС у Катарі за майже годину до того, як відбувся удар.

"Трамп знав про удар до запуску ракет. Спочатку відбулася дискусія на політичному рівні між Нетаньяху і Трампом, а потім - через військові канали. Трамп не сказав "ні", - розповів Axios ізраїльський високопосадовець.

Інший співрозмовник видання повідомив, що США були повідомлені про удар "задовго до цього" на політичному рівні.

"Якби Трамп хотів це зупинити, він міг би це зробити. На практиці він цього не зробив", - додав він.

Ізраїльські чиновники зазначили, що Ізраїль відкликав би удар по Катару, якби президент США виступив проти.