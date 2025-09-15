ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нетаньягу попередив Трампа про удар по керівництву ХАМАС у Катарі, - Axios

Понеділок 15 вересня 2025 23:10
UA EN RU
Нетаньягу попередив Трампа про удар по керівництву ХАМАС у Катарі, - Axios Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 9 вересня попередив президента США Дональда Трампа про намір завдати удару по столиці Катару Досі, де перебувало керівництво ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За словами ізраїльських чиновників, Нетаньягу повідомив Трампу, що Ізраїль планує атакувати лідерів ХАМАС у Катарі за майже годину до того, як відбувся удар.

"Трамп знав про удар до запуску ракет. Спочатку відбулася дискусія на політичному рівні між Нетаньяху і Трампом, а потім - через військові канали. Трамп не сказав "ні", - розповів Axios ізраїльський високопосадовець.

Інший співрозмовник видання повідомив, що США були повідомлені про удар "задовго до цього" на політичному рівні.

"Якби Трамп хотів це зупинити, він міг би це зробити. На практиці він цього не зробив", - додав він.

Ізраїльські чиновники зазначили, що Ізраїль відкликав би удар по Катару, якби президент США виступив проти.

Удар Ізраїлю по керівництву ХАМАС в Катарі

Нагадаємо, 9 вересня армія оборони Ізраїлю спільно з контррозвідкою завдала авіаційного удару по Досі.

У ЦАХАЛ заявили, що метою операції було знищення високопоставлених представників угруповання ХАМАС, які безпосередньо брали участь в організації нападів 7 жовтня 2023 року, а також координували подальші бойові дії проти Ізраїлю.

При цьому важливо відзначити, що днями прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що лідери ХАМАС в Катарі залишаються живими, підкресливши необхідність їх ліквідувати.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп був поінформований про плани Ізраїлю та нібито схвалив проведення удару.

Однак сам Трамп заявив, що рішення про удар Ізраїлю по Катару приймав не він, а Нетаньягу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль Катар Дональд Трамп
Новини
Чи став виїзд чоловіків 18-22 років за кордон масовим: що кажуть у ДПСУ
Чи став виїзд чоловіків 18-22 років за кордон масовим: що кажуть у ДПСУ
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"