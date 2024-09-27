Нетаньяху в ООН пригрозил Ирану ударом: нет места, куда не дотянется Израиль

Нетаньяху отметил, что с тех пор как ХАМАС вторгся в Израиль, его страна сражается еще на шести фронтах войны, которая была начата Ираном. Речь о "Хезболле", которая атакует Израиль с территории Ливана, йеменских Хуситах, шиитских военизированных формирований Ирана, которые действуют на территории Сирии и Ирака, а также о "палестинских террористах" на западном берегу реки Иордан и самом Иране.

"У меня есть послание для тиранов из Тегерана. Если вы ударите по нам, мы ударим по вам. В Иране нет места, до которого не дотянулась бы длинная рука Израиля. И это касается всего Ближнего Востока", - добавил глава израильского правительства.

Он также подчеркнул, что израильские военные дали отпор террористам с невероятным мужеством и самопожертвованием.