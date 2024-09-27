Нетаньяху в ООН пригрозив Ірану ударом: немає місця, куди не дотягнеться Ізраїль

Нетаньяху зазначив, що відколи ХАМАС вторгся до Ізраїлю, його країна бореться ще на шести фронтах війни, яку було розпочато Іраном. Йдеться про "Хезболу", яка атакує Ізраїль з території Лівану, єменських Хуситах, воєнізованих шиїтських формувань Ірану, які діють на території Сирії та Іраку, а також про "палестинських терористів" на західному березі річки Йордан і самому Ірані.

"У мене є послання для тиранів з Тегерану. Якщо ви вдарите по нам, ми вдаримо по вам. В Ірані немає місця, до якого б не дотягнулася довга рука Ізраїлю. І це стосується всього Близького Сходу", - додав глава ізраїльського уряду.

Він також наголосив, що ізраїльські військові дали відсіч терористам з неймовірною мужністю та самопожертвою.