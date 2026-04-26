Нетаньяху приказал армии начать решительную атаку на "Хезболлу" в Ливане

05:33 26.04.2026 Вс
Перемирие можно считать формальным, ведь интенсивность боев остается высокой
Нетаньяху приказал армии начать решительную атаку на "Хезболлу" в Ливане Фото: израильская армия (Getty Images)

Израильская армия получила приказ нанести мощные удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. Это ставит под угрозу и так хрупкое перемирие, которое только что продлили на три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным силой подавлять любую активность боевиков.

"Военным было приказано силой атаковать цели "Хезболлы" в Ливане", - говорится в сообщении офиса премьер-министра.

Дополнительных подробностей относительно масштабов операции пока не разглашают. Это произошло после того, как боевики выпустили две ракеты по северу Израиля. Одну из них удалось перехватить. Жертв среди израильтян нет.

Элитные подразделения "Радван" под огнем

Агентство отмечает, что в течение ночи израильская авиация атаковала ракетные установки в трех точках на юге Ливана. Также под удар попали отдельные группы боевиков.

Позже военные атаковали объекты элитного подразделения "Радван". Это спецназ "Хезболлы", который считается наиболее боеспособным.

Военные снова предупредили жителей Ливана, что им запрещено приближаться к району реки Литани. Там продолжаются активные боевые столкновения.

Что известно о перемирии Израиля и Ливана

Группировка "Хезболла" уже заявила, что продленное при посредничестве США перемирие в войне с Израилем является "бессмысленным". "Хезболла" не является стороной соглашения о перемирии и решительно возражает против прямых контактов Ливана с Израилем.

Посол Израиля в ООН тоже допустил срыв нового перемирия с Ливаном. Он выразил сомнение, что ливанское правительство способно обеспечить соблюдение режима прекращения огня на юге страны, где действует поддерживаемая Ираном "Хезболла".

Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
