ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нетаньяху может совершить визит в Киев в ближайшее время, - СМИ

Новина українською →
Тель-Авив, Среда 22 февраля 2023 01:42
Нетаньяху может совершить визит в Киев в ближайшее время, - СМИ Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину может состояться в ближайшем будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Israel Hayom.

Как утверждают ее источники, этот вопрос уже обсуждается в окружении главы правительства.

По информации издания, если такой визит состоится, Нетаньяху примет в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские источники газеты сообщают, что приглашение посетить Украину израильскому премьеру уже передано, однако сроки возможной поездки пока не согласованы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле рассматривают вопросы предоставления Украине "других видов помощи". Кроме гуманитарной, в том числе и военной.

Как известно, власти Израиля согласились предоставить Украине технологии оповещения о ракетах и дронах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Нетаньяху
NEWS
Общаются как террористы, но на них не обращают внимания: Зеленский о ядерных угрозах Путина
Общаются как террористы, но на них не обращают внимания: Зеленский о ядерных угрозах Путина
DAILY
Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку