Нетаньяху может совершить визит в Киев в ближайшее время, - СМИ

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину может состояться в ближайшем будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Israel Hayom .

Как утверждают ее источники, этот вопрос уже обсуждается в окружении главы правительства.

По информации издания, если такой визит состоится, Нетаньяху примет в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские источники газеты сообщают, что приглашение посетить Украину израильскому премьеру уже передано, однако сроки возможной поездки пока не согласованы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле рассматривают вопросы предоставления Украине "других видов помощи". Кроме гуманитарной, в том числе и военной.

Как известно, власти Израиля согласились предоставить Украине технологии оповещения о ракетах и дронах.

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