Стихийные явления будут расти. Климатолог объяснила, почему Одессу накрыли мощные ливни

Затопление Одессы из-за дождей

"В Одессе (30 сентября, - Ред.) состоялась почти типичная для наших широт осенняя циркуляция, когда теплые, насыщенные влагой, воздушные массы, сформировавшиеся над Черным морем взаимодействовали (были заблокированы) с более холодными антициклональными воздушными массами, сформированными над сушей. Аномальная интенсивность осадков была связана с температурой моря, атмосферой над морем и контрастом с температурой воздуха над сушей", - пояснила климатолог.

По словам ученой, тенденция в Украине и мире показывает рост интенсивности осадков, когда за день может выпасть многомесячная норма. Также растет их частота. К слову, в Одессе 30 сентября выпало 94 мм дождя - это 224% месячной нормы.

Гидрометцентр официально заявил, что за последние 10 лет в Одессе зафиксировано 14 случаев сильного дождя (количество осадков от 50 до 100 мм за 12 часов и меньше), а за предыдущие десятилетия было 2-3 случая на 10 лет.

"Неблагоприятные явления на планете будут только расти, поскольку атмосфера нагревается, количество водяного пара в атмосфере увеличивается, нагревается мировой океан и все это между собой взаимодействует таким образом, что обуславливает большую мощность формирования этих метеорологических явлений", - заявила Чигарева.

Последствия непогоды в Одессе 30 сентября (фото: facebook.com DSNSODE)