Неожиданно похолодает. Синоптик дала прогноз на сегодня

4 сентября в Украине неожиданно похолодает сразу в нескольких областях. Также в части страны вероятны дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Сразу видно, что неожиданно прохладно будет в Одесской, Днепропетровской областях, где-то днем ​​местами даже +22...+25 градусов. В целом температура воздуха в Украине будет ниже, комфортной, +24....+29 градусов", - рассказала она.

При этом, судя по картам, умеренная жара, до +30 градусов, останется на крайнем востоке, крайнем севере, северо-западе. А дожди, даже временами грозовые ливни, пройдут 4 сентября в южной части Украины.

Умеренная жара в Украине все же останется 4 сентября, но на юге будут дожди с грозами (facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, во второй половине дня вечером осадки могут дойти до Черкасской, Днепропетровской, Полтавской областей. На остальной территории Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

Погода в Киеве

В Киеве 4 августа ожидается сухая теплая погода с комфортной температурой воздуха +27 градусов.

"То есть в Киеве увеличение облачности, без осадков, приятно тепло", - констатировала синоптик.