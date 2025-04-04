Синоптики предупредили: стремительного потепления не будет, готовьтесь к похолоданию
В ближайшие дни в большинстве регионов Украины будет происходить изменение погодных условий. Готовиться нужно к существенному похолоданию (особенно в ночные часы).
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Содержание
- Почему Украину "накроет" похолодание
- Какой погоды ждать на выходных
- С чего начнется рабочая неделя
- Возможно ли стремительное потепление
Почему Украину "накроет" похолодание
"В ближайшие дни, именно с завтрашнего дня (субботы, 5 апреля, - Ред.) у нас начнется изменение погодных условий", - рассказала эксперт.
По ее словам осложнение ситуации будет обусловлено:
- поступлением холодного арктического воздуха с севера Европы;
- образованием активного циклона над территорией Украины (над северо-восточными регионами).
"Поэтому в течение следующих трех суток у нас - сложные погодные условия и похолодание", - уточнила Птуха.
Какой погоды ждать на выходных
Синоптик сообщила, что ближайшей ночью (с 4 на 5 апреля) погода в Украине ожидается преимущественно еще без осадков. Однако в дневные часы субботы (5 апреля) "будет атмосферный фронт с дождями".
"В центральных областях - даже местами с грозами, ведь будут наблюдаться контрасты температур", - отметила представительница УкрГМЦ.
Она объяснила, что на юго-востоке температуры будут еще высокие (10-18 градусов по Цельсию). В то же время в западных областях завтра уже будет всего 4-10 градусов выше нуля.
"Поэтому будем иметь такие проявления погоды. Так же на Закарпатье и Прикарпатье местами могут быть значительные дожди", - уточнила Птуха.
Между тем уже в воскресенье, 6 апреля, дожди перейдут в мокрый снег:
- в западных областях;
- в Житомирской области;
- в Винницкой области.
"Снижение ночной температуры воздуха ожидается до заморозков (0-3°C). А днем все же будет еще плюсовая температура - от 1 до 4 градусов тепла. Это - немного", - сообщила синоптик.
На остальных территориях будут при этом дожди и мокрый снег - смешанная фаза осадков.
Температура воздуха и ночью, и днем будет более-менее одинаковая - от 1 до 8 градусов тепла (только на юге и востоке страны днем еще 9-15°C).
"Стоит отметить также, что будет у нас ветер. Завтра днем - в Карпатах, а в воскресенье - в западных, восточных и юго-восточных областях. Порывы могут быть 15-20 м/с. Это связано с прохождением атмосферных фронтов через эти территории", - отметила эксперт.
С чего начнется рабочая неделя
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, прохладнее всего в Украине будет в понедельник, 7 апреля.
"Там снижение температуры ощутится уже практически во всех регионах", - пояснила Птуха.
Она отметила, что в этот период циклон будет постепенно терять свою силу, "однако все равно по многим регионам может быть небольшой снежок (преимущественно запад и север, частично - центр Украины)".
Ночью - в воздухе вероятны заморозки интенсивностью 0-5°C.
Днем температура будет так же не высокая (как и в предыдущие дни) - от 1 до 4 градусов тепла.
"Немного теплее будет восток и юго-восток. Там в течение суток +3+8°C и могут быть небольшие дожди (без снега)", - добавила синоптик.
Возможно ли стремительное потепление
До четверга (10 апреля), по словам Птухи, в Украине "будет удерживаться такой невысокий температурный фон".
"С ночными заморозками во многих регионах Украины. И днем также - небольшой плюс, то есть воздух будет прогреваться, но не сильно", - уточнила она.
После 10 числа (по предварительной информации) может быть где-то +3+9°C - в дневные часы. Однако о высоких температурах речь пока не идет.
"О следующих выходных еще слишком рано говорить... В течение этих выходных решающим будет - насколько снизится температура и, соответственно, каким будет течение следующих синоптических изменений", - рассказала представительница УкрГМЦ.
Она добавила, что те или иные изменения погодных условий, конечно, будут. Синоптики ожидают их, согласно предварительному прогнозу, после 10 апреля.
"Но пока, сразу скажу, какого-то интенсивного там, стремительного потепления в ближайших синоптических перспективах, даже после 10 числа, до 14 апреля - нет", - подытожила эксперт.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, почему с 6 апреля снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже будет считаться потенциально опасным погодным явлением - заморозком.
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