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У Житомирській області затримали зрадника, який зливав окупантам позиції ЗСУ

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Житомирська область, Понеділок 28 березня 2022 17:14
У Житомирській області затримали зрадника, який зливав окупантам позиції ЗСУ Поліцейські затримали зрадника У Житомирській області (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Тетяна Самарук

У Житомирській області нацгвардійці затримали зрадника, який зливав ворогу місце розташування та позиції ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

Повідомляється, що нацгвардійці затримали раніше судимого чоловіка, який вивчав місце розташування та позиції українських військових.

Після затримання зрадник розповів, що домовився з представниками країни агресора, які хотіли, аби чоловік надавав їм інформацію про розташування бойових позицій та блокпостів українських захисників.

Зазначається, що окупанти обіцяли зраднику грошову винагороду.

Військовослужбовці передали затриманого співробітникам поліції для подальшого з’ясування обставин.

Раніше ми повідомляли, що СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів.

Також ми писали, що біля Харкова виявили російських шпигунів з "духовенства".

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