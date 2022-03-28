ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ знищили російський літак та безпілотник у Харківській області

Новость на русском →
Харківська область, Понеділок 28 березня 2022 17:44
ЗСУ знищили російський літак та безпілотник у Харківській області Фото: ЗСУ знищили російський літак та безпілотник у Харківській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 28 березня в Харківській області українські військові знищили черговий літак окупаційних військ. Також було ліквідовано російський безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Схід".

"На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю після обіду - зенітний ракетний розрахунок Повітряних Сил знищив черговий ворожий літак", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати особового складу російських окупантів склало 17 тисяч осіб. При цьому станом на ранок 28 березня було збито 123 літаки окупанта і 127 гелікоптерів.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів