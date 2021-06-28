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Незважаючи на вихід зі "Східного партнерства", ЄС не залишить білоруський народ, - Боррель

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Білорусь, Понеділок 28 червня 2021 23:56
Незважаючи на вихід зі "Східного партнерства", ЄС не залишить білоруський народ, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, високий представник Євросоюзу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Євросоюз продовжить підтримувати білоруський народ, незважаючи на вихід Білорусі зі "Східного партнерства". Про це заявив високий представник Європейського Союзу по закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.

Відповідна заява з'явилася на його сторінці у Twitter.

За словами Борелля, вихід Білорусі зі "Східного партнерства" був рішенням режиму Лукашенка. Але незважаючи на це, ЄС як і раніше буде співпрацювати з білоруським народом.

"Незважаючи на рішення режиму Лукашенка призупинити участь Білорусі в Східному партнерстві, ми готові продовжувати працювати з білоруським народом щодо зміцнення облігацій, які сприяють регіональному співробітництву і рішенням спільних проблем", - пише Боррель.

Він також підкреслив, що накладення санкцій Євросоюзом на білоруських чиновників було відповіддю на диктатуру і репресії.

"ЄС наклав санкції за порушення фундаментальних прав, демократії та насильницьких репресій. Ми відкидаємо відповідальні дії диктатури Лукашенка, які не мають законності, ні причини", - зазначив глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, що сьогодні Білорусь заявила про те, що призупиняє свою участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство". Це сталося через санкції Євросоюзу проти Білорусі.

Раніше повідомлялося, що вихід Білорусі зі "Східного партнерства" ЄС прокоментували і в Україні. Україна також не залишить білоруський народ.

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