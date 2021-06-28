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Білорусь призупиняє участь у "Східному партнерстві" з ЄС

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Понеділок 28 червня 2021 17:22
Білорусь призупиняє участь у "Східному партнерстві" з ЄС Фото: У МЗС Білорусі підготували кроки у відповідь на санкції ЄС (politring.com)
Автор: Олександр Білоус

Білорусь призупиняє свою участь в ініціативі ЄС"Східне партнерство". Крім того, Білорусь починає реалізацію процедури припинення дії угоди про реадмісію з ЄС.

Про це йдеться в заяві МЗС Білорусі, повідомляє агентство БЕЛТА.

Прес-служба МЗС Білорусі також розповсюдила заяву, в якій перераховані заходи, прийняті Білоруссю у зв'язку з введеними Європейським союзом санкціями.

"У зв'язку з безпрецедентними обмежувальними заходами щодо Білорусі сьогодні в МЗС був викликаний глава Представництва ЄС Дірк Шубель. Послу Європейського союзу була заявлена тверда позиція білоруської сторони про абсолютну неприйнятність застосування санкцій як інструменту тиску на суверенну і незалежну державу", - йдеться в заяві.

Послу ЄС повідомлено інформацію про конкретні кроки Білорусі:

  • - Білорусь відкликала свого постпреда при ЄС для консультацій і рекомендувала постпреду ЄС у Мінську виїхати для консультацій до Брюсселя
  • - Білорусь зупиняє свою участь у "Східному партнерстві"
  • - Білорусь розпочинає процедури призупинення дії угоди про реадмісію з ЄС
  • - Білорусь заборонила в'їзд представникам євроструктур та особам з країн ЄС, які сприяли введенню санкцій.

Нагадаємо, Європейський союз запровадив секторальні санкції проти Білорусі. Санкції ввели у відповідь на серйозні порушення прав людини в Білорусі і жорстокі репресії, в тому числі за примусову посадку літака Ryanair в Мінську для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Зазначимо, реадміісія - згода держави на прийом назад на свою територію своїх громадян (а також, в деяких випадках, іноземців, які раніше перебували або проживали в цій державі), які підлягають депортації з іншої держави.

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