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Кулеба про вихід Білорусі зі "Східного партнерства": не можна змінити географію

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Україна, Понеділок 28 червня 2021 22:14
Кулеба про вихід Білорусі зі "Східного партнерства": не можна змінити географію Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву МЗС Білорусі про призупинення участі в ініціативі ЄС "Східне партнерство". Україна продовжить підтримувати народ Білорусі, який належить до європейської сім’ї.

Про це міністр написав у своєму Twitter.

"Можна заявити про вихід зі "Східного партнерства", але не можна змінити географію", - заявив міністр.

Як зазначив Кулеба, білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів.

"Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка", - додав він.

Кулеба про вихід Білорусі зі &quot;Східного партнерства&quot;: не можна змінити географію

Нагадаємо, МЗС Білорусі заявило, що країна призупиняє свою участь в ініціативі ЄС"Східне партнерство". Крім того, Білорусь відкликала свого постпреда при ЄС для консультацій.

Раніше Європейський союз запровадив секторальні санкції проти Білорусі. Санкції ввели у відповідь на серйозні порушення прав людини в Білорусі і жорстокі репресії, в тому числі за примусову посадку літака Ryanair в Мінську для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

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