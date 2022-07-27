Росіяни вдаються до нової тактики в Луганській області

"Вся територія Луганської області, де проходила активна фаза бойових дій, вона кожного дня обстрілювалась росіянами з усіх видів озброєння. Найбільше зруйновані будинки у Попасній, Золотій громаді, Гірській громаді, Сєвєродонецьку, Рубіжному. Критична інфраструктура зруйнована на 100%. Після деокупації там необхідно відновлювати водопостачання, газопостачання, електрику", - сказав він.

Крім того, за його словами, росіяни все ж таки намагаються захопити регіон повністю, вийти на адмінкордон, щоб провести "референдум", а це стане своєрідним плацдармом для подальшого наступу в Донецькій області.

"Намагання у ворога є все ж таки не тільки на словах, а і по факту спробувати вийти (на адмінкордон Луганської області, - авт.). І тут в них є дві мети, які вони намагаються реалізувати. Перша - захоплення власне регіону. А по-друге, їм потрібна Луганська область, щоб далі "референдум" проводити та підготувати далі плацдарм для наступу на Сіверськ і Донецьку область, - каже Гайдай.