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Росіяни вдаються до нової тактики в Луганській області

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Луганськ, Середа 27 липня 2022 12:06
Росіяни вдаються до нової тактики в Луганській області Фото: голова Луганської області Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти випалюють села в Луганській області, які не можуть захопити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Вся територія Луганської області, де проходила активна фаза бойових дій, вона кожного дня обстрілювалась росіянами з усіх видів озброєння. Найбільше зруйновані будинки у Попасній, Золотій громаді, Гірській громаді, Сєвєродонецьку, Рубіжному. Критична інфраструктура зруйнована на 100%. Після деокупації там необхідно відновлювати водопостачання, газопостачання, електрику", - сказав він.

Крім того, за його словами, росіяни все ж таки намагаються захопити регіон повністю, вийти на адмінкордон, щоб провести "референдум", а це стане своєрідним плацдармом для подальшого наступу в Донецькій області.

"Намагання у ворога є все ж таки не тільки на словах, а і по факту спробувати вийти (на адмінкордон Луганської області, - авт.). І тут в них є дві мети, які вони намагаються реалізувати. Перша - захоплення власне регіону. А по-друге, їм потрібна Луганська область, щоб далі "референдум" проводити та підготувати далі плацдарм для наступу на Сіверськ і Донецьку область, - каже Гайдай.

Як повідомлялося, російські війська продовжують спроби штурму Луганської області. Окупанти із трьох напрямків спробували вийти на адміністративний кордон регіону.

Нагадаємо, 3 липня стало відомо, що українські військові покинули Лисичанськ. ЗСУ відійшли з позицій для збереження особового складу. До 3 липня він залишався останнім великим містом, яке армія РФ не взяла під свій контроль.

А 25 червня російські війська повністю захопили Сєвєродонецьк. Однак противнику не вдалося оточити українські сили, підрозділи відійшли на нові рубежі.

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