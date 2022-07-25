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Російські війська знову спробували вийти на кордон Луганської області: що відомо

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Луганськ, Понеділок 25 липня 2022 09:04
Російські війська знову спробували вийти на кордон Луганської області: що відомо Фото: російські війська продовжують спроби штурму Луганської області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують спроби штурму Луганської області. Окупанти з трьох напрямків спробували вийти на адміністративний кордон регіону.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської облдержадміністрації.

Він розповів, що за останню добу ворожі війська випустили по населених пунктах області три ракети, а також здійснили три масовані артилерійські атаки і два мінометних обстріли. Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ.

"Окупанти не залишають намірів розвинути наступ на великі міста Донецької області, але поки "завмерли" в нашій області. Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону. Атакують відразу по декількох напрямках, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається - 24 липня знову відійшли з втратами", - заявив Гайдай.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, безрезультативні бої тривають як на Донбасі, так і на Херсонському напрямку. Російське командування продовжує стикатися з дилемою: або забезпечити наступ на сході, або посилити оборону на заході.

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