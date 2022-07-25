Російські війська знову спробували вийти на кордон Луганської області: що відомо

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської облдержадміністрації.

Він розповів, що за останню добу ворожі війська випустили по населених пунктах області три ракети, а також здійснили три масовані артилерійські атаки і два мінометних обстріли. Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ.