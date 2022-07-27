Россияне используют новую тактику в Луганской области
Российские оккупанты выжигают села в Луганской области, которые не могут захватить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Вся территория Луганской области, где проходила активная фаза боевых действий, она каждый день обстреливалась россиянами из всех видов вооружения. Больше всего разрушены дома в Попасной, Золотой общине, Горной общине, Северодонецке, Рубежном. Критическая инфраструктура разрушена на 100%. После деоккупации необходимо восстанавливать водоснабжение, газоснабжение, электричество", - сказал он.
Кроме того, по его словам, россияне все же пытаются захватить регион полностью, выйти на админграницу, чтобы провести "референдум", а это станет своеобразным плацдармом для дальнейшего наступления в Донецкой области.
"Попытки у врага есть все же не только на словах, но и по факту попытаться выйти (на админграницу Луганской области, - авт.). И здесь у них есть две цели, которые они пытаются реализовать. Первая - захват собственно региона. А во-вторых, им нужна Луганская область, чтобы дальше "референдум" проводить и подготавливать далее плацдарм для наступления на Северск и Донецкую область", - говорит Гайдай.
Как сообщалось, российские войска продолжают попытки штурма Луганской области. Оккупанты с трех направлений попытались выйти на административную границу региона.
Напомним, 3 июля стало известно, что украинские военные покинули Лисичанск. ВСУ отошли с позиций для сохранения личного состава. До 3 июля он оставался последним крупным городом, который армия РФ не взяла под свой контроль.
А 25 июня российские войска полностью захватили Северодонецк. Однако противнику не удалось окружить украинские силы, подразделения отошли на новые рубежи.
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