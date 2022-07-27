Россияне используют новую тактику в Луганской области

"Вся территория Луганской области, где проходила активная фаза боевых действий, она каждый день обстреливалась россиянами из всех видов вооружения. Больше всего разрушены дома в Попасной, Золотой общине, Горной общине, Северодонецке, Рубежном. Критическая инфраструктура разрушена на 100%. После деоккупации необходимо восстанавливать водоснабжение, газоснабжение, электричество", - сказал он.

Кроме того, по его словам, россияне все же пытаются захватить регион полностью, выйти на админграницу, чтобы провести "референдум", а это станет своеобразным плацдармом для дальнейшего наступления в Донецкой области.

"Попытки у врага есть все же не только на словах, но и по факту попытаться выйти (на админграницу Луганской области, - авт.). И здесь у них есть две цели, которые они пытаются реализовать. Первая - захват собственно региона. А во-вторых, им нужна Луганская область, чтобы дальше "референдум" проводить и подготавливать далее плацдарм для наступления на Северск и Донецкую область", - говорит Гайдай.