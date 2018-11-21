Кількох затриманих в анексованому Криму українців посадили у спецкарцер, - Денісова

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен передала дані про знущання з українців окупаційною владою Криму голові місії ООН із прав людини

Уповноважений Верховної ради із прав людини Людмила Денісова отримала інформацію про те, що кількох громадян України окупаційна влада анексованого Криму утримує у так званих спецкрацерах. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу омбудсмена.

Зокрема, у так званій "ямі" опинився затриманий два тижні тому Ділавер Гафаров. До карцеру потрапили й учасники справи "Веджіє Кашка" - Бекір Дегерменджи, Руслан Трубач, Кязім Аметов.

"Ще двоє кримських татар опинились у "спецблоці" у Ростові-на-Дону. Обидвоє - фігуранти справи "Хізб ут-Тахрір" Ремзі Меметов та Енвер Мамутов", - зазначила Денісова.

Омбудсмен додала, що вже звернулась до українського консула, аби він перевірив цю інформацію.

"Крім того, я надіслала запити до уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової та голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова. Я закликала їх вжити всіх заходів щодо забезпечення належних умов тримання українських громадян та надання їм кваліфікованої медичної допомоги", - підкреслила вона.

Крім того, омбудсмен про нові порушення прав ув’язнених сповістила голову моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Фіону Фрейзер.

Нагадаємо, нещодавно в офісі омбудсмена Денісової порахували кількість громадян України, які перебувають у місцях несвободи. На сьогодні це майже мільйон осіб.