Нескольких задержанных в оккупированном Крыму украинцев посадили в спецкарцер, - Денисова

Омбудсмен передала данные об издевательствах в отношении украинцев оккупационными властями Крыма председателю миссии ООН по правам человека
Уполномоченный Верховной рады по прав человека Людмила Денисова получила информацию о том, что несколько граждан Украины оккупационная власть аннексированного Крыма удерживает в так называемых спецкрацерах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
В частности, в так называемой "яме" оказался задержанный две недели назад Дилавер Гафаров. В карцер попали и участники дела "Веджие Кашка" - Бекир Дегерменджи, Руслан Трубач, Кязим Аметов.
"Еще двое крымских татар оказались в "спецблоке" в Ростове-на-Дону. Оба - фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметов и Энвер Мамутов", - отметила Денисова.
Омбудсмен добавила, что уже обратилась к украинскому консулу, чтобы он проверил эту информацию.
"Кроме того, я послала запросы Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова. Я призвала их принять все меры по обеспечению надлежащих условий содержания украинских граждан и оказания им квалифицированной медицинской помощи", - подчеркнула она.
Кроме того, омбудсмен о новых нарушениях прав заключенных известила главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиону Фрейзер.
Напомним, недавно в офисе омбудсмена Денисовой посчитали количество граждан Украины, которые находятся в местах несвободы. На сегодня это почти миллион человек.