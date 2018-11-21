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Нескольких задержанных в оккупированном Крыму украинцев посадили в спецкарцер, - Денисова

Новости » Общество    21.11.2018 - 21:19
Нескольких задержанных в оккупированном Крыму украинцев посадили в спецкарцер, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен передала данные об издевательствах в отношении украинцев оккупационными властями Крыма председателю миссии ООН по правам человека

Уполномоченный Верховной рады по прав человека Людмила Денисова получила информацию о том, что несколько граждан Украины оккупационная власть аннексированного Крыма удерживает в так называемых спецкрацерах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

В частности, в так называемой "яме" оказался задержанный две недели назад Дилавер Гафаров. В карцер попали и участники дела "Веджие Кашка" - Бекир Дегерменджи, Руслан Трубач, Кязим Аметов.

"Еще двое крымских татар оказались в "спецблоке" в Ростове-на-Дону. Оба - фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметов и Энвер Мамутов", - отметила Денисова.

Омбудсмен добавила, что уже обратилась к украинскому консулу, чтобы он проверил эту информацию.

"Кроме того, я послала запросы Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова. Я призвала их принять все меры по обеспечению надлежащих условий содержания украинских граждан и оказания им квалифицированной медицинской помощи", - подчеркнула она.

Кроме того, омбудсмен о новых нарушениях прав заключенных известила главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиону Фрейзер.

Напомним, недавно в офисе омбудсмена Денисовой посчитали количество граждан Украины, которые находятся в местах несвободы. На сегодня это почти миллион человек.

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