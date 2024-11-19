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ВПЛ могут потерять выплаты при переезде: как этого избежать

Украина , Вторник 19 ноября 2024 18:00
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ВПЛ могут потерять выплаты при переезде: как этого избежать Фото: переселенцам объяснили, что делать, чтобы не потерять выплаты при переезде (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Переселенцы могут лишиться выплат на проживание при смене места регистрации. Чтобы этого не произошло, нужно встать на учет после переезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Как отмечают в министерстве, внутренние переселенцы должны уведомить орган социальной защиты населения о перемещении на другое место жительства или о возвращении домой.

Для продления выплат орган социальной защиты населения по новому месту жительства делает запрос в соответствующий орган по предыдущему месту жительства. Национальная социальная сервисная служба может избирательно проверить факт проживания ВПЛ.

В случае, когда переселенцев не найдут по фактическому месту жительства, специалисты делают запись в акт. ВПЛ в течение 10 календарных дней прибыть в орган соцзащиты по месту нахождения на учете.

Если этого не сделать, орган соцзащиты принимает решение о прекращении выплат со следующего месяца.

Возобновляется денежная помощь, когда переселенец становится на учет ВПЛ по месту фактического проживания.

Денежная помощь для ВПЛ

Внутренние переселенцы в Украине получают материальную помощь на проживание от государства. Размер такой помощи составляет 2 тысячи в месяц и 3 тысячи - для детей и лиц с инвалидностью.

Весной этого года правительство изменило принцип выплат для ВПЛ. Теперь помощь получают самые уязвимые категории переселенцев. Главное условие для начисления пособия - доход. В расчете на одного члена семьи доход не должен превышать 9 444 гривен.

Детальнее о денежной помощи для ВПЛ и что делать в случае задержек выплат - в материале РБК-Украина.

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