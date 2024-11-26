Для ВПЛ открыли сервис с бесплатными консультациями юристов: как получить помощь

Теперь ВПЛ в чат-боте "Юридичний порадник для ВПО" могут получить бесплатную консультацию юриста в режиме реального времени.

Об этом РБК-Украина сообщили в БФ "Право на захист".

Как получить бесплатную консультацию

Чат-бот "Юридичний порадник для ВПО" функционирует в трех мессенджерах: Facebook Messenger, Viber, Telegram. Ранее он был своеобразной базой юридических знаний, которая помогала найти ответы на самые распространенные вопросы, возникающие в ВПЛ и пострадавших от войны. Также чатбот обеспечивал доступ к каналам непосредственной юридической помощи, говорят в благотворительном фонде.

Теперь там есть новая функция – возможность прямой связи с юристом в чат-боте в случае, если пользователь не нашел ответа на свой вопрос самостоятельно.

Чтобы получить консультацию, достаточно нажать кнопку "Связь с юристом", после чего пользователь сможет задать свой вопрос и получить квалифицированную помощь от команды специалистов БФ "Право на захист".

Больше не придется писать юристам письма на электронную почту, переходить по ссылкам, заполнять анкеты. Также нет никаких "подписок", оплаты – всего того, что обычно отталкивает потенциальных пользователей от подобных инструментов.

Фото: Как ВПЛ получить бесплатную юридическую помощь в чат-боте (инфографика предоставлена РБК-Украина)

С какими вопросами можно обращаться

Чат-бот остается доступным для самостоятельного поиска информации 24/7. Здесь можно найти ответы на вопросы, касающиеся:

личных документов;

социальных выплат и пенсии;

жилищных вопросов;

трудовых вопросов;

семейных, наследственных, образовательных вопросов;

выезда за границу.

В случае необходимости в дополнительном разъяснении или профессиональной поддержке юристы будут на связи и будут консультироваться в рабочее время – с понедельника по пятницу, с 08:00 до 21:00.

Учитывая сложные условия, в которых находятся ВПЛ и пострадавшие от войны, возможность получить своевременную юридическую помощь чрезвычайно важна. Новая функция значительно упрощает доступ к правовой поддержке пользователей.

"Во-первых, размываются временные и пространственные границы: каждый может воспользоваться чат-ботом в любое время и где угодно. Во-вторых, человек может выбрать привычный и удобный для себя мессенджер. В-третьих, теперь чат-бот является консолидированным ресурсом, что позволяет получать профессиональные юридические советы в индивидуальных ситуациях", – комментируют в благотворительном фонде.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, перейдите на сайт проекта и нажмите "Хочу попробовать!" или сразу обратитесь к "Юридическому советнику для ВПЛ" в удобном для вас мессенджере: Viber , Telegram, Facebook (Messenger).