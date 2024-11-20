Доступного жилья для ВПЛ в Украине станет больше: когда переселенцам подавать заявки

В среду, 20 ноября, Верховная Рада 258 голосами "за" приняла в целом законопроект №11281 - насчет обеспечения жилищных прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав ВПЛ и других лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, Павла Фролова в Telegram.

Что может измениться для ВПЛ в Украине и когда

В пояснительной записке отмечается, что проблема обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине существует уже более 10 лет. Однако с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины этот вопрос приобрел глобальный масштаб и значение.

Учитывая это, проект закона №11281 предлагает провести всеукраинскую инвентаризацию (обследование) объектов недвижимого имущества всех форм собственности, по результатам которой "сложится" реальная картина свободных объектов недвижимости, пригодных для проживания ВПЛ.

Фролов отметил, что, по сути, парламент принял закон об увеличении доступного жилья для ВПЛ, ведь речь идет о проведении всеукраинской инвентаризации недвижимости с целью дальнейшей передачи в льготную аренду для размещения внутренних переселенцев.

Нардеп объяснил, что после принятия закона предполагается создание информационной базы пригодного для проживания жилья в виде публичной интерактивной карты, где будут доступны:

информация о техническом состоянии объекта недвижимости

фото объекта недвижимости

информация о количестве мест для проживания

объем потенциальных инвестиций для приведения в надлежащее для проживания состояние

"Важно, что ВПЛ смогут выбирать объект, где бы они хотели проживать. А органы власти - коммуницировать с международными организациями насчет проведения необходимого ремонта и ввода объекта в эксплуатацию", - добавил Фролов.

Он отметил также, что подавать заявки на проживание внутренние переселенцы смогут ориентировочно через полгода после вступления закона в силу.

Пост Фролова (скриншот: t.me/frolovProParliament)

При этом в заключительных и переходных положениях отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (при условии подписания президентом).

Уточняется, что обследование объектов государственной, коммунальной и (по желанию собственника) частной формы собственности проводится, как правило, в такой последовательности:

общежития

жилые дома

здания гостиничные и другие здания для временного проживания

другие нежилые здания, которые могут быть приспособлены для проживания ВПЛ

другие объекты недвижимости, пригодные для проживания ВПЛ (в том числе недострои)

земельные участки, которые определены или могут быть определены градостроительной документацией для перспективного строительства жилья для ВПЛ

Для проведения обследования объектов недвижимого имущества и наполнения информационной базы данных должны быть созданы:

координационные комиссии при областных и Киевской городской государственных (военных) администрациях

региональные комиссии по обследованию - при районных государственных (военных) администрациях

Карта законопроекта №11281 (скриншот: itd.rada.gov.ua)