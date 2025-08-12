Недвижимость в Украине: где жилье стоит "копейки", а где - сотни тысяч долларов

Разница в стоимости жилья между регионами Украины колоссальная. В Киеве, Львове и Ужгороде цены на квартиры остаются рекордными - за "однушку" просят более 63 тысяч долларов. Зато в прифронтовых городах, например Херсон или Запорожье цены за аналогичное жилье стартуют от 15 тысяч долларов.
В интервью РБК-Украина расспросило бренд и бизнес директора ЛУН Дениса Судилковского о ценах на недвижимость в разных регионах.
"В топе самых дорогих городов - Киев, Львов и Ужгород. Покупка: во Львове самые дорогие 1-комнатные квартиры, в Киеве - двух- и трехкомнатные. Ужгород - на третьем месте", - говорит эксперт.
Цены на покупку жилья:
"Самая дорогая аренда: Ужгород - лидер среди 1-комнатных (более 18,5 тыс. грн/мес), далее Львов (~17 тыс.) и Киев (~16,5 тыс.). Для 2- и 3-комнатных квартир первенство удерживает Киев. Именно запад Украины и столица демонстрируют самые высокие цены из-за устойчивого спроса", - отмечает Судилковский.
"Самые низкие цены - в прифронтовых регионах. В Херсоне, Николаеве, Сумах и Запорожье, Харькове 1-комнатные квартиры можно арендовать за 4-5 тыс. грн/мес", - говорит эксперт.
"Резкое падение связано с оттоком населения, опасностью и отсутствием инвесторов. Даже в Харькове средняя цена сейчас ниже, чем в западных регионах. В Херсоне квартиру можно купить за 2,8 годовых зарплаты, тогда как во Львове нужно почти 10 лет", - добавляет Судилковский.
