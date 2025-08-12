Нерухомість в Україні: де житло коштує "копійки", а де - сотні тисяч доларів

Де найвищі ціни на нерухомість

"У топі найдорожчих міст - Київ, Львів та Ужгород. Купівля: у Львові найдорожчі 1-кімнатні квартири, у Києві - дво- та трикімнатні. Ужгород - на третьому місці", - каже експерт.

Ціни на купівлю житла:

Київ: 1-кімнатні - 65 тисяч доларів, 2-кімнатні - 100 тисяч, 3-кімнатні - 150 тисяч;

Львів: 1-кімнатні - 64 700 доларів, 2-кімнатні - 93 тисячі, 3-кімнатні - 117 тисяч;

Ужгород: 1-кімнатні - 63 тисячі доларів, 2-кімнатні - 90 тисяч, 3-кімнатні - 110 тисяч.

"Найдорожча оренда: Ужгород - лідер серед 1-кімнатних (понад 18,5 тис. грн/міс), далі Львів (~17 тис.) та Київ (~16,5 тис.). Для 2- та 3-кімнатних квартир першість утримує Київ. Саме захід України і столиця демонструють найвищі ціни через стійкий попит", - зазначає Суділковський.

Ціни на вторинному ринку в Україні (скриншот сайту ЛУН)

Де найдешевше житло, і чи є на нього попит

"Найнижчі ціни - у прифронтових регіонах. У Херсоні, Миколаєві, Сумах і Запоріжжі, Харкові 1-кімнатні квартири можна орендувати за 4-5 тис. грн/міс", - говорить експерт.

Ціни на купівлю житла:

Херсон: 1-кімнатні - 15 доларів, 2-кімнатні - 23 тисяч, 3-кімнатні - 27 200 тисяч;

Миколаїв: 1-кімнатні - 20 тисяч доларів, 2-кімнатні - 30 тисяч, 3-кімнатні - 42 тисячі;

Суми: 1-кімнатні - 21 тисяча доларів, 2-кімнатні - 30 600 тисяч, 3-кімнатні - 35 тисяч;

Запоріжжя: 1-кімнатні - 16 500 доларів, 2-кімнатні - 23 200, 3-кімнатні - 34 900 тисяч;

Харків: 1-кімнатні - 22 тисячі доларів, 2-кімнатні - 37 тисяч, 3-кімнатні - 50 тисяч;

"Різке падіння пов’язане з відтоком населення, небезпекою та відсутністю інвесторів. Навіть у Харкові середня ціна зараз нижча, ніж у західних регіонах. У Херсоні квартиру можна купити за 2,8 річних зарплати, тоді як у Львові потрібно майже 10 років", - додає Суділковський.