ua en ru
Чт, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Международная NEQSOL Holding готовит 70 млн долларов инвестиций в UMCC в Украине

12:12 10.09.2026 Чт
4 мин
Для расширения титанового бизнеса в Украине компании необходимо решить вопрос экспортного контроля и логистики
aimg Александр Бердинских aimg Анастасия Мацепа
Международная NEQSOL Holding готовит 70 млн долларов инвестиций в UMCC в Украине Фото: первая часть инвестпрограммы согласована на 2 года (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Международная группа компаний NEQSOL Holding заинтересована наращивать ресурсную базу титановой руды в Украине и может рассмотреть участие в приватизации новых активов, в частности Демуринского горно-обогатительного комбината при улучшении регуляторной среды.

Такой ответ на вопросы РБК-Украина предоставил первый заместитель CEO UMCC Titanium Ришад Алиев во время встречи с журналистами на Иршанском ГОКе.

Главное:

  • Покупка новых активов NEQSOL Holding рассматривает возможность участия в приватизации Демуринского ГОКа для расширения ресурсной базы, если произойдет отмена экспортного контроля рутилового и цирконового концентратов.
  • 70 млн долларов на развитие UMCC: первая часть инвестпрограммы согласована на 2 года, но ее старт также привязан к регуляторным изменениям.
  • Ущерб от бюрократии: существующий порядок получения разрешений на экспорт рутила и циркона стоил компании 35 млн долларов выручки.
  • Безубыточность до 2028 года: выход на положительные показатели возможен только при стабильных и предполагаемых правилах со стороны государства.

По словам Ришада Алиева, холдинг последовательно заявляет о намерении продолжать инвестирование и увеличивать свое присутствие в Украине и сейчас рассматривает все возможности для расширения ресурсной базы титанового сырья.

Что касается Демуринского ГОКа, то, по словам Алиева, этот актив "всегда в повестке дня" и компании интересен. Однако финального решения по участию в его приватизационном аукционе пока нет.

Планы инвестиций в развитие

Подтверждена первая часть инвестиционной программы развития UMCC Titanium (ранее – ОГХК, Объединенная горно-химическая компания). Ее реализация начнется при условии снятия экспортного контроля рутилового и цирконового концентратов.

В частности, наблюдательный совет согласовал 70 млн долларов инвестиций на следующие два года. Компания готовится начать ее выполнение в ближайшее время.

По словам представителей компании, разработанная программа позволяет вывести UMCC на безубыточность к 2028 году, но только при условии снятия ограничений экспортного контроля.

Три условия для масштабирования

Ришад Алиев подчеркнул, что окончательное решение по расширению бизнеса, в частности, по Демуринскому ГОКу, зависит не только от решения вопроса экспортного контроля, но и от ряда других факторов: рисков близости к линии фронта, логистики и стоимости электроэнергии.

Первая и основная проблема – ограничение на экспорт рутилового и цирконового концентратов, формирующих около 50% валовой стоимости продукции компании. Существующий порядок и длина сроков получения разрешений на экспорт не позволяют компании эффективно конкурировать на рынках ЕС и США, что уже привело к потере около 35 млн долларов валютной выручки.

Вторая проблема – логистическая. Продукция Вольногорского ГОКа экспортируется в США морским путем. Однако из-за постоянных обстрелов порт Одессы фактически не работает. Компания разрабатывает альтернативный маршрут через железную дорогу в порты Румынии или Польши. Однако он существенно дороже: затраты на логистику уже достигают миллионов долларов в год, а подорожание перевозки вдвое способно свести маржинальность бизнеса к нулю.

Третья проблема – дефицит кадров. Из около 4000 работников предприятия более 600 мобилизованы в Вооруженные силы.

Представители компании рассказали о несовершенстве действующей системы бронирования: незабронированных сотрудников мобилизуют, после чего компания по закону обязана сокращать забронированное количество.

Из-за нехватки персонала, например, не может полноценно работать роторный экскаватор в Вольногорске, нуждающийся в девяти операторах, а в наличии есть только трое. Начальник карьера вынужден одновременно выполнять обязанности сепараторщика, сварщика и заниматься ремонтом оборудования.

Приватизация в титановой отрасли

В состав компании UMCC Titanium, ранее называвшейся ОГХК, интегрированы два горно-обогатительных комплекса: Вольногорский и Иршанский. Они снабжают концентраты ильменита, рутила и циркона клиентам в аэрокосмической, химической и промышленной отраслях по всему миру.

В июне 2025 года после завершения процесса приватизации компания вошла в состав международной группы компаний NEQSOL Holding со штаб-квартирой в Амстердаме. Ее основателем и владельцем 100% является азербайджанский бизнесмен и меценат Насиб Гасанов.

Демуринский ГОК – предприятие по добыче и обогащению титано-циркониевых руд на Волчанском месторождении в Днепропетровской области. Ранее комбинат принадлежал подсанкционному российскому олигарху Михаилу Шелкову. В феврале 2023 года его конфисковали в собственность государства и передали в управление Фонда государственного имущества Украины. Объект внесен в программу Большой приватизации и готовится к аукциону на 20 октября.

Читайте также: Октябрь станет месяцем крупной приватизации: интервью главы ФГИУ Дмитрия Наталухи
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Инвестиции в Украину
Новости
В Молдове уточнили, где находился самолет Зеленского во время появления дрона
В Молдове уточнили, где находился самолет Зеленского во время появления дрона
Аналитика
Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского