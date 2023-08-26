ua en ru
Сб, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Совершенно современная ракета. Данилов рассказал, чем был уничтожен С-400 "Триумф"

Суббота 26 августа 2023 13:01
UA EN RU
Совершенно современная ракета. Данилов рассказал, чем был уничтожен С-400 "Триумф" Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина разработала новую современную ракету, которая показала себя безупречно во время недавнего уничтожения российской системы С-400 "Триумф" в Крыму.

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украинского Радио".

Как отметил Данилов, ракета, которую использовали воины, была "новой и абсолютно современной".

"Да, это наше новое изделие, которое показало себя абсолютно безупречно", - добавил секретарь СНБО.

Данилов не раскрывал других деталей, была ли, например, ракета новой разработкой, или же модификацией уже имеющегося вооружения. В то же время он отметил, что это разработка украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.

Уничтожение "триумфа"

23 августа в Оленовке, на западе Крыма, раздалось около 7 взрывов, в результате чего поднялся густой клуб дыма. Позже стало известно о том, что удар пришелся на воинскую часть россиян.

В разведке добавили, что нашим воинам удалось уничтожить комплекс С-400 "Триумф" в Крыму.

Как рассказала на следующий день спикера Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, кроме "Триумфа", военные уничтожили или повредили еще три вражеские пусковые установки С-300.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Война в Украине
NEWS
Темпы ускорятся, а у ТЦК будет больше данных? Ответы на вопросы о мобилизации в Украине
Темпы ускорятся, а у ТЦК будет больше данных? Ответы на вопросы о мобилизации в Украине
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги