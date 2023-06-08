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Украина может производить свои ракеты с дальностью поражения более 1000 километров, - Резников

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Четверг 08 июня 2023 17:34
Украина может производить свои ракеты с дальностью поражения более 1000 километров, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине официально утверждена ракетная программа, для которой уже выделяются из бюджета средства. Это позволит получить ракеты дальностью 1000 км собственного производства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Алексей Резников на форуме "Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины".

"У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более 1 тысячи километров", - сказал министр.

Он отметил, что исполнителями этой программы являются украинские производства. Резников напомнил об успешном проекте "Нептун", благодаря которому был утоплен флагманский корабль РФ.

Министр рассказал, что через неделю после этого западные партнеры согласились предоставить Украине противокорабельные ракеты Гарпун для защиты черноморского побережья.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Палата представителей Соединенных Штатов призывает президента Джо Байдена передать Украине еще вооружение в преддверии контрнаступления. В частности, дальнобойные ракеты ATACMS.

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