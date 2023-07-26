RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Непрофессиональное поведение. В Пентагоне отреагировали на атаку российского истребителя на дрон США

Фото: в Пентагоне отреагировали на атаку беспилотника в Сирии (Gettyimages)
Автор: Антон Малиновский

РФ повела себя "непрофессионально и опасно" во время инцидента в Сирии, когда российский истребитель атаковал американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что Россия знает, где работает США, поэтому "нельзя оправдать" преследование беспилотников в районах проведения американских операций.

"Я не могу говорить о россиянах, почему они продолжают такое опасное и непрофессиональное поведение. Но мы видим, я бы сказала, усиление этого поведения", - отметила представитель Пентагона.

Атака на американский беспилотник

Напомним, 23 июля российский истребитель атаковал американский беспилотник сигнальными ракетами в небе над Сирией. Оператор дрона смог удержать БПЛА в воздухе и свернуть на базу.

А 18 июля в Сирии российский истребитель Су-35 перехватил американский разведчик MC-12.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВойна в Сириидрони