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Непрофесійна поведінка. У Пентагоні відреагували на атаку російського винищувача на дрон США

Фото: у Пентагоні відреагували на атаку безпілотника в Сирії (Gettyimages)
Автор: Антон Малиновський

РФ повела себе "непрофесійно та небезпечно" під час інциденту в Сирії, коли російський винищувач атакував американський безпілотник MQ-9 Reaper.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що Росія знає де працює США, тому "не можна виправдати" переслідування безпілотників в районах проведення американських операцій.

"Я не можу говорити за росіян, чому вони продовжують таку небезпечну й непрофесійну поведінку. Але ми бачимо, я б сказала, посилення цієї поведінки", - зауважила представниця Пентагону.

Атака на американський безпілотник

Нагадаємо, що 23 липня російський винищувач атакував американський безпілотник сигнальними ракетами в небі над Сирією. Оператор дрона зміг втримати БПЛА в повітрі і повернути на базу.

А 18 липня у Сирії російський винищувач Су-35 перехопив американський літак-розвідник MC-12.

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