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Недоторканих немає. Шмигаль поки не планує кадрові ротації в уряді

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Україна, Понеділок 09 травня 2022 09:16
Недоторканих немає. Шмигаль поки не планує кадрові ротації в уряді Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Владислав Красінський

В уряді наразі не плануються кадрових змін. Але якщо міністри не будуть демонструвати ефективної роботи, рішення про заміну буде ухвалено разом з правлячою фракцією "Слуга народу" та президентом Володимиром Зеленським.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Не дивлячись на війну, у нас немає недоторканих Зараз не плануємо, стабільно працюємо Кабміном, але недоторканих не існує", - сказав він, відповідаючи про можливі кадрові зміни.

За його словами, рішення буде ухвалюватися, зважаючи на результати роботи міністрів. "Тобто якщо не буде ефективності, будемо сідати і приймати рішення з фракцією, з президентом будемо дивитися, як підвищити ефективність", - повідомив прем'єр.

Він зазначив, що на сьогодні уряд працює в повному складі. "До речі, мені здається, вперше за ці два роки у нас призначені всі міністри в усіх міністерствах, все укомплектовано, все працює. Можуть бути питання, але як для воєнного часу ми працюємо нормально", - додав Шмигаль.

Він заявив, що в уряді була одна кадрова перестановка, вона була об'єктивно зумовлена. "Мова про Мінагрополітики - Микола Сольський дуже сильний міністр. Він перейшов на роботу в уряд саме під час старту посівної кампанії", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, наприкінці березня Верховна рада України звільнила Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики та продовольства. І призначила на його місце Миколу Сольського, який очолював парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики.

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