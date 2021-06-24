RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ненавмисне збиття літака МАУ не знімає з Ірану відповідальність, - Офіс генпрокурора

Автор: Дмитрий Кузнецов

Висновок звіту судово-медичної експертизи катастрофи літака МАУ, проведеного в Канаді, яка не виявила підтверджень, що авіалайнер був збитий намір, не знімає з Ірану відповідальність за загибель 176 людей.

Про це в Twitter написав заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.

"Це не звільняє їх (влади Ірану - ред.) від відповідальності за загибель 176 осіб. Україна перевірить всі факти у звіті, коли отримає доступ до матеріалів справи. Сподіваюся, скоро. Запит на це вже в МЗС Ірану", - написав Мамедов.

Він закликав потерпілих і свідків допомогти в розслідуванні катастрофи з літаком МАУ. "Ви можете надсилати важливу інформацію для слідства. Дані, відео та фотоматеріали, які свідчать про вчинення злочину", - уточнив заступник генпрокурора.

Нагадаємо, 24 червня офіційна судово-медична експертиза падіння літака МАУ, проведена в Канаді, опублікувала звіт. У документі стверджується, що український авіалайнер був нібито збитий іранськими ППО ненавмисно.

Водночас в звіті вказується, що Тегеран не надав перевіреного пояснення, чому і як його військові збили літак.

Іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилку оператора ПВО. Український літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті загинули 176 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міжнародні авіалінії УкраїниГПУКанадаІран