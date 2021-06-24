Непредумышленное сбитие самолета МАУ не снимает с Ирана ответственность, - Офис Генпрокурора

Выводы отчета судебно-медицинской экспертизы крушения самолета МАУ, проведенного в Канаде, которая не обнаружила подтверждений, что авиалайнер был сбит намерено, не снимает с Ирана ответственность за гибель 176 людей.
Об этом в Twitter написал заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.
"Это не освобождает их (власти Ирана - ред.) от ответственности за гибель 176 человек. Украина проверит все факты в отчете, когда получит доступ к материалам дела. Надеюсь, скоро. Запрос на это уже в МИД Ирана", - написал Мамедов.
Он призвал потерпевших и свидетелей помочь в расследовании катастрофы с самолетом МАУ. "Вы можете присылать важную информацию для следствия. Данные, видео и фотоматериалы, которые свидетельствуют о совершении преступления", - уточнил заместитель генпрокурора.
Напомним, 24 июня официальная судебно-медицинская экспертиза крушения самолета МАУ, проведенная в Канаде, опубликовала отчет. В документе утверждается, что украинский авиалайнер был якобы сбит иранскими ПВО непреднамеренно.
В то же время в отчете указывается, что Тегеран не предоставил достоверного объяснения, почему и как его военные сбили самолет.
Иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора пво. Украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.