Несовершеннолетних втягивают в схемы незаконного выезда за границу, - ГПСУ

"Преступные организованные группы, которые обещают людям содействие в незаконном пересечении границы, привлекают к таким действиям и несовершеннолетних граждан Украины", - заявил он.

По словам Демченко, организаторы таких незаконных путешествий рассчитывают, что несовершеннолетние не будут нести уголовной ответственности.

В то же время, как проинформировал спикер ГПСУ, попытки незаконного пересечения фиксируются ежедневно. В отдельные дни их количество растет, в другие - уменьшается, но стабильного снижения или увеличения не наблюдается.

Пограничники ежедневно выявляют и задерживают нарушителей, которые пытаются попасть за границу вне законных пунктов пропуска.