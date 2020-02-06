ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Різке похолодання та півметровий сніг: синоптики попередили про погіршення погоди

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 08:16
Різке похолодання та півметровий сніг: синоптики попередили про погіршення погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

З 7 лютого послаблення та припинення опадів і значне пониження температури

Погода в Україні 6 лютого лишається холодною, оголошено штормове попередження, сніг до 50 см, ожеледь, хуртовини. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

У південних, східних та Дніпропетровській областях складні погодні умови (ІІ помаранчевий рівень небезпечності): вночі та вранці значний, місцями сильний сніг, пориви вітру 17-22 м/с, у південних областях місцями 25-30 м/с, хуртовини, снігові замети.

Сьогодні в центральних областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с; місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; хуртовини; на дорогах ожеледиця; утворення снігового покриву висотою 10-15 см.

В Кіровоградській, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областей утворення снігового покрову 30-50 см, на дорогах снігові замети, ожеледиця. 6 лютого в Києві та Київській області на дорогах ожеледиця.

З 7 лютого послаблення та припинення опадів і явищ; зниження температури вночі до -7-13, вдень до -1-6; у східних областях та Карпатах вночі -11-16, вдень -5-10.

"Очікувані погодні умови спричинятимуть порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях, ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства", - додали у прес-службі.

Крім того, в "Укравтодорі" повідомили, що станом на ранок 6 лютого в Донецькій, Луганській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях сніг, місцями сильний, в Одеській області обмежено рух великогабаритного транспорту на М-15 Одеса-Рені, км 11+700-306+150.

Нагадаємо, в Україні чотири дні поспіль йде сильний сніг і оголошено штормове попередження.

Заметіль та дощі: прогноз погоди на сьогодні В "Укравтодорі" повідомили про ускладнення ситуації на дорогах через сніг
Новини України снегШтормове попередженняпохолоданиеПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся