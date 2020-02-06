Різке похолодання та півметровий сніг: синоптики попередили про погіршення погоди

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

З 7 лютого послаблення та припинення опадів і значне пониження температури

Погода в Україні 6 лютого лишається холодною, оголошено штормове попередження, сніг до 50 см, ожеледь, хуртовини. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

У південних, східних та Дніпропетровській областях складні погодні умови (ІІ помаранчевий рівень небезпечності): вночі та вранці значний, місцями сильний сніг, пориви вітру 17-22 м/с, у південних областях місцями 25-30 м/с, хуртовини, снігові замети.

Сьогодні в центральних областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с; місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; хуртовини; на дорогах ожеледиця; утворення снігового покриву висотою 10-15 см.

В Кіровоградській, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областей утворення снігового покрову 30-50 см, на дорогах снігові замети, ожеледиця. 6 лютого в Києві та Київській області на дорогах ожеледиця.

З 7 лютого послаблення та припинення опадів і явищ; зниження температури вночі до -7-13, вдень до -1-6; у східних областях та Карпатах вночі -11-16, вдень -5-10.

"Очікувані погодні умови спричинятимуть порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях, ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства", - додали у прес-службі.

Крім того, в "Укравтодорі" повідомили, що станом на ранок 6 лютого в Донецькій, Луганській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях сніг, місцями сильний, в Одеській області обмежено рух великогабаритного транспорту на М-15 Одеса-Рені, км 11+700-306+150.

Нагадаємо, в Україні чотири дні поспіль йде сильний сніг і оголошено штормове попередження.