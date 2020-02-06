В Дніпро-Бузькому лимані очікується різкий спад рівня моря

Фото: море (facebook.com)

Можливе ускладнення роботи підприємств морської галузі та морського транспорту

Синоптики попередили про спад рівня моря у Дніпро-Бузькому лимані з досягненням стихійних позначок. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, в результаті цього можливе ускладнення роботи підприємств морської галузі та морського транспорту.

"За даними Український гідрометцентр, до кінця доби 6 лютого в Дніпро-Бузькому лимані очікується спад рівня моря з досягненням стихійних позначок (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні погода лишається холодною, оголошено штормове попередження, сніг до 50 см, ожеледь, хуртовини. З 7 лютого послаблення та припинення опадів і явищ; зниження температури вночі до -7-13, вдень до -1-6; у східних областях та Карпатах вночі -11-16, вдень -5-10.

Зазначимо, в Україні чотири дні поспіль йде сильний сніг і оголошено штормове попередження.

Крім того, 5-6 лютого, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).