Киян закликали не виїжджати на своїх машинах через снігопад

Влада Києва звернулася до автомобілістів із закликом залишити автівки вдома та скористатися громадським транспортом. А тих, хто все-таки пересувається столицею автомобілем, КМДА просить не паркувати авто на узбіччях доріг, аби не заважати комунальній техніці прибирати вулиці від снігу.

Як зазначив мер, дорожники та бригади комунальників із ручного прибирання працюють на вулицях столиці в посиленому режимі.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями негода не відступить.

“Міська влада зверталася до водіїв, за можливості, залишити автівки вдома та скористатися громадським транспортом. А тих, хто таки виїхав, закликали не паркувати авто на узбіччях доріг та в недозволених місцях. На жаль, не всі дослухалися. А це ускладнює роботу дорожніх служб із прибирання міста”, - наголосив Кличко.

За його словами, з ночі на вулицях столиці розчищають сніг понад 450 одиниць спецтехніки та понад 60 бригад з ручного прибирання. Спостерігати в режимі онлайн, скільки снігоприбиральної техніки та де саме працює зараз у Києві, можна на інтерактивній мапі.

Мер нагадав, що в’їзд великогабаритного транспорту до столиці тимчасово обмежений.

“Ще раз звертаюся до водіїв: скористайтеся громадським транспортом, не виїжджайте в місто приватними авто! Бережіть себе та не ускладнюйте ситуацію на дорогах і роботу снігоприбиральної техніки”, - закликав Кличко.