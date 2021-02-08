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Сніг, хуртовини і сильний вітер: погода в Києві погіршується

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 18:45
Сніг, хуртовини і сильний вітер: погода в Києві погіршується Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 9 лютого, в Києві суттєво погіршаться погодні умови. Синоптики прогнозують снігопади, хуртовини і штормовий вітер.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, завтра, в столиці очікуються хуртовини та ожеледь. Вночі прогнозується значний сніг, а також сильний вітер з поривами до 15-20 метрів на секунду.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

У вівторок вдень також буде продовжуватися незначний сніг. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний.

Температура вночі становитиме -9 -7 градусів. Вдень температура повітря підніметься до 2-4 градусів морозу.

Нагадаємо, в Україні розгорнуто майже 5 тисяч пунктів обігріву в регіонах. У Києві працюють понад 30 таких пунктів.

Зазначимо, влада Києва звернулася до автомобілістів з закликом залишити машини будинку і скористатися громадським транспортом.

Крім того, Україну з самого ранку 8 лютого снігопади накрили. Температура повітря опустилася до -12, У Київській області значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

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Новини України Суспільство Гідрометцентр
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