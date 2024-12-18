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Недалеко от Варшавы произошел пожар в центре ядерных исследований

Среда 18 декабря 2024 18:59
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Недалеко от Варшавы произошел пожар в центре ядерных исследований Иллюстративное фото: в Национальном центре ядерных исследований произошел пожар(Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Пожар произошел в Национальном центре ядерных исследований в Польше. Оно находится недалеко от Варшавы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

По данным польских СМИ, Центр расположен в городе Отвоцк под Варшавой. Предварительно, там произошел взрыв газа в лаборатории, которую арендовала сторонняя компания В пожаре пострадали два человека.

Как сообщил директор центра Гжегож Кшиштошек, инцидент произошел далеко от ядерного реактора, в подвале технического здания. По его мнению, пожар произошел скорее всего потому, что "кто-то допустил ошибку".

Стоит заметить, что Национальный центр ядерных исследований является одним из крупнейших научно-исследовательских институтов в Польше. В его распоряжении единственный в Польше исследовательский ядерный реактор MARIA.

Ранее РБК-Украина писало о том, что мощный пожар и взрыв произошли в польском городе Познань около полуночи 25 августа. В результате инцидента есть много раненых и пропавших без вести.

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Польша Варшава Пожар
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