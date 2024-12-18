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Неподалік Варшави сталась пожежа у центрі ядерних досліджень

Середа 18 грудня 2024 18:59
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Неподалік Варшави сталась пожежа у центрі ядерних досліджень Ілюстративне фото: у Національному центрі ядерних досліджень сталась пожежа(Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Пожежа сталась в Національному центрі ядерних досліджень у Польщі. Воно знаходиться неподалік Варшави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

За даними польських ЗМІ, Центр розташовано в місті Отвоцьк під Варшавою. Попередньо, там стався вибух газу в лабораторії, яку орендувала стороння компанія У пожежі постраждали дві людини.

Як повідомив директор центру Гжегож Кшиштошек, інцидент стався далеко від ядерного реактора, у підвалі технічної будівлі. На його думку, пожежа сталася найімовірніше тому, що "хтось припустився помилки".

Варто зауважити, що Національний центр ядерних досліджень є одним з найбільших науково-дослідних інститутів у Польщі. У його розпорядженні єдиний у Польщі дослідницький ядерний реактор MARIA.

Раніше РБК-Україна писало про те, що потужна пожежа та вибух сталися у польському місті Познань близько опівночі 25 серпня. Внаслідок інциденту є багато поранених та зниклих безвісти.

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