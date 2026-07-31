Недалеко от Радушного нашли воронку от второй ракеты КНДР, - Власюк

В нескольких километрах от Радушного найдена воронка от падения второй баллистической ракеты KN-23 производства КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка в Facebook.
В ходе обстрела Украины 30 июля Россия применила две ракеты КНДР:
"Между этими "попаданиями" 3.5 км. Никаких потенциальных целей нет в радиусе 5 км. Такая точность", - отметил Власюк.
KN-23 является практически полным аналогом российского Искандера. Также она имеет одинаковые компоненты, в том числе западные, говорит он.
По мнению Власюка, это показывает зависимость России от военной помощи КНДР.
"Северокорейские ракеты убивают гражданских украинцев так же, как российские. И ответственность за это должны нести все, кто обеспечивает военное партнерство между Москвой и Пхеньяном и поступление критических компонентов для ВПК", - отметил Власюк.
Ранее РБК-Украина сообщало, что оккупанты в ночь на 30 июля ударили по поселку Радушному неподалеку от Кривого Рога баллистической ракетой КНДР.
Также известно, что ракета уничтожила дом многодетной семьи в Радушном. Подтверждена гибель родителей и троих детей, еще несколько членов семьи считаются пропавшими без вести.
Напомним, что в Кривом Роге 31 июля объявили днем траура по погибшим в результате российского ракетного удара по поселку Радушное.