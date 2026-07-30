Россия убила семью в Радушном ракетой КНДР, - Зеленский

Российские оккупанты в ночь на 30 июля ударили по поселку Радушному неподалеку от Кривого Рога баллистической ракетой из КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что, предварительно, страна-агрессор впервые за долгое время применила по Радушному ракету из Северной Кореи. Он добавил, что впереди экспертизы, но по состоянию на сейчас - это была северокорейская баллистика.

"Союз московских подонков с безумным режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, и ради убийства наших украинских детей", - отметил президент.

Зеленский заметил, что многие в мире осудили этот удар и сочувствовали из-за потери людей. Кроме того, страны Европы многие говорили о российской ракете, которая нарушила воздушное пространство Польши и взорвалась в поле под Люблином.

"Самое главное - все же не просто сочувствие и не просто осуждение, а ракеты для ПВО и именно такое давление на Россию, которое может остановить эту тупую российскую войну, все их удары и террор", - подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что ключевым приоритетом являются ракеты для ПВО - Patriot, NASAMS, IRIS-T, HAWK и других систем.

Удар по дому многодетной семьи

Напомним, в ночь на 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по поселку Радушное Криворожского района. В результате атаки полностью разрушен частный дом, где жила многодетная семья.

Как сообщают местные медиа, жертвами российского удара стали 47-летний Артем Воронов и 41-летняя жена Елена. Вместе с ними в доме находились семь детей: 17-летний Марк, который учился на железнодорожнике в Кривом Роге, а также 15-летняя Доминика, 14-летняя Виорика, 12-летний Захарий, 11-летний Азарий Илай, 10-летняя Федерика и шестилетняя Эмилия.

Бабушка семьи рассказала, что Артем и Елена воспитывали десять детей и уже имели трех внуков. В момент атаки в доме находились супруги, семь их младших детей и полуторагодовалый внук Артем, приехавший к ним в гости. Все они оказались под завалами.