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Неподалік Радушного знайшли вирву від другої ракети КНДР, - Власюк

18:05 31.07.2026 Пт
2 хв
Північна Корея справно постачає Росії озброєння
aimg Олена Бджола
Фото: Місце падіння другої ракети КНДР неподалік Радушного 30 липня (facebook.com/vladyslav.vlasiuk)

За кілька кілометрів від Радушного знайдено вирву від падіння другої балістичної ракети KN-23 виробництва КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка у Facebook.

Неподалік Радушного поцілила друга ракета КНДР

Під час обстрілу України 30 липня Росія застосувала дві ракети КНДР:

  • перша ракета влучила у приватний будинок у Радушному поблизу Кривого Рогу: загинули шестеро людей, серед них троє дітей, а п'ятеро неповнолітніх вважаються зниклими безвісті;
  • друга KN-23 розірвалася в полі.

"Між цими "влучаннями" 3.5 км. Ніяких потенційних цілей немає в радіусі 5 км. Така точність", - зазначив Власюк.

Фото: місце падіння другої ракети КНДР поблизу Радушного (facebook.com/vladyslav.vlasiuk)

Росія залежить від озброєння Північної Кореї

KN-23 є практично повним аналогом російського Іскандера. Також має однакові компоненти, в тому числі західні, каже він.

На думку Власюка, це показує залежність Росії від військової допомоги КНДР.

"Північнокорейські ракети вбивають цивільних українців так само, як російські. І відповідальність за це мають нести усі, хто забезпечує військове партнерство між Москвою та Пхеньяном і надходження критичних компонентів для ВПК", - зауважив Власюк.

Обстріл Радушного

Раніше РБК-Україна повідомляло, що окупанти в ніч на 30 липня вдарили по селищу Радушному неподалік Кривого Рогу балістичною ракетою КНДР.

Також відомо, що ракета знищила будинок багатодітної родини у Радушному. Підтверджено загибель батьків та трьох дітей, ще кілька членів сім'ї вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, що у Кривому Розі 31 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне.

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Кривий РігКНДРВійна Росії проти УкраїниРакетна атака