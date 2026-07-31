Неподалік Радушного знайшли вирву від другої ракети КНДР, - Власюк

За кілька кілометрів від Радушного знайдено вирву від падіння другої балістичної ракети KN-23 виробництва КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка у Facebook.
Під час обстрілу України 30 липня Росія застосувала дві ракети КНДР:
"Між цими "влучаннями" 3.5 км. Ніяких потенційних цілей немає в радіусі 5 км. Така точність", - зазначив Власюк.
KN-23 є практично повним аналогом російського Іскандера. Також має однакові компоненти, в тому числі західні, каже він.
На думку Власюка, це показує залежність Росії від військової допомоги КНДР.
"Північнокорейські ракети вбивають цивільних українців так само, як російські. І відповідальність за це мають нести усі, хто забезпечує військове партнерство між Москвою та Пхеньяном і надходження критичних компонентів для ВПК", - зауважив Власюк.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що окупанти в ніч на 30 липня вдарили по селищу Радушному неподалік Кривого Рогу балістичною ракетою КНДР.
Також відомо, що ракета знищила будинок багатодітної родини у Радушному. Підтверджено загибель батьків та трьох дітей, ще кілька членів сім'ї вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, що у Кривому Розі 31 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне.