Неподалік Радушного знайшли вирву від другої ракети КНДР, - Власюк

Неподалік Радушного поцілила друга ракета КНДР

Під час обстрілу України 30 липня Росія застосувала дві ракети КНДР:

перша ракета влучила у приватний будинок у Радушному поблизу Кривого Рогу: загинули шестеро людей, серед них троє дітей, а п'ятеро неповнолітніх вважаються зниклими безвісті;

влучила у приватний будинок у Радушному поблизу Кривого Рогу: загинули шестеро людей, серед них троє дітей, а п'ятеро неповнолітніх вважаються зниклими безвісті; друга KN-23 розірвалася в полі.

"Між цими "влучаннями" 3.5 км. Ніяких потенційних цілей немає в радіусі 5 км. Така точність", - зазначив Власюк.

Фото: місце падіння другої ракети КНДР поблизу Радушного (facebook.com/vladyslav.vlasiuk)

Росія залежить від озброєння Північної Кореї

KN-23 є практично повним аналогом російського Іскандера. Також має однакові компоненти, в тому числі західні, каже він.

На думку Власюка, це показує залежність Росії від військової допомоги КНДР.

"Північнокорейські ракети вбивають цивільних українців так само, як російські. І відповідальність за це мають нести усі, хто забезпечує військове партнерство між Москвою та Пхеньяном і надходження критичних компонентів для ВПК", - зауважив Власюк.

Обстріл Радушного

Раніше РБК-Україна повідомляло, що окупанти в ніч на 30 липня вдарили по селищу Радушному неподалік Кривого Рогу балістичною ракетою КНДР.

Також відомо, що ракета знищила будинок багатодітної родини у Радушному. Підтверджено загибель батьків та трьох дітей, ще кілька членів сім'ї вважаються зниклими безвісти.