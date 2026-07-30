РФ убила родителей и детей: подробности трагедии многодетной семьи Вороновых в Радужном
В Кривом Роге 31 июля объявили днем траура по погибшим в результате российского ракетного удара по поселку Радушное. Жертвами атаки стала многодетная семья, в том числе трое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и руководителя Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.
Российская ракета попала в нескольких километрах от Кривого Рога.
"Страшная трагедия. От российской ракеты погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе трое детей. И, к сожалению, после проведения генетических экспертиз могут быть еще плохие новости", - сообщил Вилкул.
Он назвал погибших "дружной, доброй, верующей семьей" и отметил, что 31 июля в Кривом Роге будет днем траура.
Россия уничтожила дом многодетной семьи
По данным местных властей, российские войска ночью 30 июля нанесли ракетный удар по поселку Радушное Криворожского района. В результате атаки был полностью разрушен частный дом, где жила многодетная семья.
Как сообщил Новопольский сельский совет, погибла семья Вороновых.
По информации местных СМИ , россияне убили 47-летнего Артема Воронова и его 41-летнюю жену Елену. Вместе с ними в доме находились семь детей: 17-летний Марк, который учился на железнодорожнике в Кривом Роге. Школьники: Доминика - 15 лет; Виорика - 14 лет; Захарий - 12 лет; Азарий Илай - 11 лет; Федерика - 10 лет и 6-летняя Эмилия.
По данным "Свои. Новости Кривого Рога", бабушка семьи рассказала, что Артем и Елена Вороновы воспитывали десятерых детей, а также уже имели троих внуков. В момент российского удара в доме находились супруги, семеро их младших детей и полуторагодовалый внук Артем, который приехал в гости. Все они оказались под завалами.
Женщина рассказала, что старший сын Даниил, отец погибшего мальчика, сейчас служит капитаном в артиллерийских войсках. Еще двое взрослых детей семьи находятся за границей: дочь Аурика - в Германии, сын Матвей - в Польше.
Семья Вороновых (фото: "Свои. Новости Кривого Рога")
Есть раненые и пропавшие без вести
По предварительным данным, в результате удара ранения получили восемь человек, среди них двое детей. Еще пять человек считаются пропавшими без вести.
Спасательная операция на месте удара продолжалась всю ночь.
Напомним, в ночь на 30 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под ударами оказались Киев, Днепропетровская, Винницкая и Львовская области.
В столице погиб один человек, во Львове пострадали не менее 15 человек. Больше жертв зафиксировали на Днепропетровщине, где российская ракета попала в частный дом в поселке Радушное.