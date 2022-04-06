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"Непогано, але точно потрібне нафтове ембарго". Єрмак оцінив нові санкції США проти Росії

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Київ, Середа 06 квітня 2022 19:16
"Непогано, але точно потрібне нафтове ембарго". Єрмак оцінив нові санкції США проти Росії Фото: Андрій Єрмак (УНІАН)
Автор: Антон Федорців

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак схвально відреагував на запровадження Сполученими Штатами нових обмежень щодо РФ за ведення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Єрмака.

В Офісі президента задоволені блокувальними санкціями проти "Сбербанку" та "Альфа-Банку". Та хоч зараз заблоковані 2/3 банківського сектору РФ, але на Банковій прагнуть до санкції проти системного "Газпромбанку".

Єрмак також згадав про нові персональні санкції. Під них, зокрема, потрапили російський прем'єр-міністр Мішустін, екс-президент Медведєв, дорослі діти Путіна, родина очільника МЗС Лаврова. Крім того, Штати наклали заборону на будь-які інвестиції в економіку Росії.

"Непогано, але точно потрібне нафтове ембарго. Продовжуємо працювати", – резюмував Єрмак.

До слова, Велика Британія розширила персональні санкції проти бізнесу РФ.

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