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У Непалі літак зіткнувся з вертольотами, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    14.04.2019 - 13:13
У Непалі літак зіткнувся з вертольотами, є загиблі
Фото: місце зіткнення (twitter.com/NepaliTimes)

В результаті зіткнення загинуло щонайменше 3 людини

На аеродромі непальського міста Лукла легкомоторний літак Let L-410 скоїв зіткнення з двома вертольотами, що призвело до загибелі щонайменше 3 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nepali Times.

Повідомляється, літак під час зльоту втративши управління викотився за межі злітно-посадкової смуги та скоїв зіткнення з двома припаркованими вертольотами. В результаті інциденту загинув другий пілот літака, а також 2 поліцейських.

Також кілька людей отримали поранення і були доставлені у госпіталь в Катанду.

Правоохоронці займаються розслідуванням даного інциденту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у США розбився вертоліт морських піхотинців. Аварія сталася біля міста Юма, за останньою інформацією, внаслідок аварії вертольота AH-1Z Viper загинули двоє пілотів.

Нагадаємо, Італії зіткнулися вертоліт і легкомоторний літак. В Італії в комуні Ла-Тюіль зіткнулися вертоліт і легкомоторний туристичний літак, внаслідок чого загинули чотири людини.

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