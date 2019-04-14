В Непале самолет столкнулся с вертолетами, есть погибшие

Фото: место столкновения (twitter.com/NepaliTimes)

В результате столковения погибло по меньшей мере 3 человека

На аэродроме непальского города Лукла легкомоторный самолет Let L-410 совершил столкновение с двумя вертолетами, что привело к гибели по меньшей мере 3 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nepali Times.

Сообщается, самолет во время взлета потеряв управление выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновения с двумя припаркованными вертолетами. В результате инцидента погиб второй пилот самолета, а также 2 полицейских.

Также несколько человек получили ранения и были доставлены в госпиталь в Катанду.

Правоохранители занимаются расследованием данного инцидента.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в США разбился вертолет морских пехотинцев. Авария произошла возле города Юма, по последней информации, вследствие крушения вертолета AH-1Z Viper погибли двое пилотов.

Напомним, в Италии столкнулись вертолет и легкомоторный самолет. В Италии в коммуне Ла-Тюиль столкнулись вертолет и легкомоторный туристический самолет, в результате чего погибли четыре человека.