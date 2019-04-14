ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Непале самолет столкнулся с вертолетами, есть погибшие

Новости » Происшествия    14.04.2019 - 13:13
В Непале самолет столкнулся с вертолетами, есть погибшие
Фото: место столкновения (twitter.com/NepaliTimes)

В результате столковения погибло по меньшей мере 3 человека

На аэродроме непальского города Лукла легкомоторный самолет Let L-410 совершил столкновение с двумя вертолетами, что привело к гибели по меньшей мере 3 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nepali Times.

Сообщается, самолет во время взлета потеряв управление выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновения с двумя припаркованными вертолетами. В результате инцидента погиб второй пилот самолета, а также 2 полицейских.

Также несколько человек получили ранения и были доставлены в госпиталь в Катанду.

Правоохранители занимаются расследованием данного инцидента.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в США разбился вертолет морских пехотинцев. Авария произошла возле города Юма, по последней информации, вследствие крушения вертолета AH-1Z Viper погибли двое пилотов. 

Напомним, в Италии столкнулись вертолет и легкомоторный самолет. В Италии в коммуне Ла-Тюиль столкнулись вертолет и легкомоторный туристический самолет, в результате чего погибли четыре человека.

В Японии обнаружили обломки пропавшего истребителя F-35A В Непале четверть сотни людей стали жертвами сильного шторма
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины авиакатастрофаНепал
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь