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У Непалі чверть сотні людей стали жертвами сильного шторму


Ще 400 жителів Непалу отримали травми і поранення

Щонайменше 25 людей загинули після сильного шторму, який торкнувся Непалу в неділю ввечері і не стихав майже до ранку. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Agerpres.

Також повідомляється про ще щонайменше 400 поранених. Національний центр надзвичайних ситуацій передає, що сильний шторм, який торкнувся районів Бара і Парса, зруйнував будинки і вирвав з корінням дерева.

"Вертольоти готові почати проведення рятувальних операцій", - зазначила влада Непалу.

Наразі служби безпеки країни чекають на сприятливі погодні умови для втручання.

Нагадаємо, кілька тижнів тому у Зімбабве після бурхливого тропічного шторму Ідай загинуло щонайменше 24 людини, а також 40 вважаються зниклими безвісти.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Африці через тропічний циклон загинули більше 140 осіб. У Мозамбіку жертвами тропічного циклону, який триває там з початку тижня, стали щонайменше 66 жителів, крім того майже 17 тисяч осіб постраждали або були евакуйовані.

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