В Непале четверть сотни людей стали жертвами сильного шторма

По меньшей мере 25 человек погибли после сильного шторма, который затронул Непал в воскресенье вечером и не стихал почти до утра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agerpres.

Также сообщается о еще минимум 400 раненых. Национальный центр по чрезвычайным ситуациям передает, что сильный шторм, который затронул районы Бара и Парса, разрушил дома и вырвал с корнями деревья.

"Вертолеты готовы начать проведение спасательных операций", - отметила власть Непала.

В настоящее время службы безопасности страны ждут благоприятных погодных условий для вмешательства.

Напомним, несколько недель назад в Зимбабве после бурного тропического шторма Идай погибли по меньшей мере 24 человека, а также 40 считаются пропавшими без вести.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Африке из-за тропического циклона погибли более 140 человек. В Мозамбике жертвами тропического циклона, который длится там с начала недели, стали по меньшей мере 66 жителей, кроме того почти 17 тысяч человек пострадали или были эвакуированы.