ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати опитувань по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Непалі при падінні автомобіля з обриву загинуло 6 осіб

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 20:30
У Непалі при падінні автомобіля з обриву загинуло 6 осіб
Фото: місце події (twitter.com/RepublicaNepal)

Автомобіль скотився в прірву з висоти 200 метрів

У Непалі в сільському муніципалітеті Манебханджан-6 округу Охалдхунга в результаті падіння з висоти 200 метрів позашляховика загинуло 6 осіб, ще 3 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Himalayan Times.

Інспектор поліції районного відділення Раджив Шреста розповів, що автомобіль Jeep прямував з району Солухумбу в бік Катманду, коли вилетів з дороги і впав з приблизно з 200-метрової висоти.

В результаті події загинуло 6 осіб, ще троє, серед яких була дитина, отримали поранення. Усіх постраждалих було доставлено в Катманду для подальшого лікування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Миколаївській обл. в результаті ДТП загинули 2 людини. За даними ДСНС, автомобіль KIA RIO злетів у кювет, в результаті чого водій 2001 р. н. і пасажир 1995 р. загинули на місці, ще двоє пасажирів 1999 та 2000 року народження з переломами доставлені в Першотравневу центральну районну лікарню.

Нагадаємо, на півдні Непалу автобус впав у канал, 35 загиблих. За даними поліції, більшість загиблих були громадянами Індії, які були паломниками і їхали до місцевих святинь.

В Одесі автівка збила військовослужбовців Нацгвардії, є загиблий Під Києвом зіштовхнулися 19 автомобілів, є постраждалі
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить голосування за президента України Рейтинги кандидатів
Новини України ДТПНепал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся