Неожиданная подсказка для поиска инопланетян: ученые SETI вдохновились светлячками

Ученые SETI предложили новый подход к поиску внеземных цивилизаций. Вместо попыток расшифровать сложные сообщения ученые советуют искать радиосигналы, которые отличаются от природного космического фона по своей структуре и периодичности.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на исследование, опубликованное в профессиональном вестнике Scientific Reports .

Почему традиционные методы поиска инопланетян устарели?

В течение десятилетий поиск внеземного разума базировался на предположении, что потенциальные цивилизации будут использовать технологии, похожие на человеческие.

Астрономы искали необычные радиопередачи или оптические лазерные сигналы. Однако человечество - не единственный пример разумного общения даже на Земле, поэтому, полагают исследователи, искать только человеческие аналоги может быть ошибкой.

Ученые утверждают: в природе дельфины, воронки и светлячки используют совсем другие принципы коммуникации.

В частности, светлячки во время брачного периода излучают последовательности вспышек, которые отличаются по продолжительности, частоте и цвету. Это позволяет им выделиться среди других насекомых с минимальными затратами энергии.

Вероятно, следует ожидать подобного поведения от существ, существование которых все еще не подтверждено.

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Математическая модель на основе космических пульсаров

Вдохновленные естественным механизмом, ученые создали математическую модель, описывающую, как искусственный сигнал может выделяться на фоне природного космического шума.

За основу для сравнения взяли пульсары - быстро вращающиеся и излучающие регулярные импульсы радиочастот нейронные звезды.

В ходе эксперимента ученые использовали данные о 158 пульсарах в радиусе 16 тысяч световых лет от Земли.

Анализ проводили на частоте 1400 мегагерц, близкой к линии излучения водорода;

Радиоволны этой длины свободно проходят сквозь облака межзвездной пыли;

Природные профили пульсаров превратили в простые бинарные последовательности.

На основе этих данных модель сгенерировала оптимальные структуры сигналов, требующих минимума энергии для транслирования, но легко отличимых на фоне естественного излучения.

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Новый взгляд на выявление внеземного разума

Исследование доказывает, что искусственный сигнал не обязательно должен содержать сложную информацию или шифр. Главный маркер искусственного происхождения - это искусственно созданное отличие от природной среды.

Новая методика не заменяет существующие системы SETI, а дополняет их. Пока это лишь концептуальная модель, однако она позволяет астрономам пересмотреть сами принципы анализа данных по радиотелескопам.