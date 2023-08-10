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Эстония передаст Украине новую военную помощь

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Четверг 10 августа 2023 15:37
Эстония передаст Украине новую военную помощь Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Эстонии приняло решение передать Украине дополнительную военную помощь. В частности, партию ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии.

"Мы должны поддержать Украину в ее борьбе с продолжающейся российской агрессией. В очередной раз мы нашли возможность, когда Эстония может протянуть руку помощи. РФ ничего не может выиграть от этой агрессии", - заявил он.

Министр призвал союзников Украины ускорить предоставление военной помощи, а также повысить потенциал своей оборонной промышленности.

На сегодняшний день объем военной помощи, которую Эстония предоставила Украине, превысил 400 млн евро, что составляет более 1% ВВП Эстонии.

Помощь Эстонии Украине

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.

Так, правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

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